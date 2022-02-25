В пяти районах Псковской области план вакцинации выполнили менее чем на 50%

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса снизились в Псковской области, причем в пяти муниципальных образования региона не выполнено даже 50% от плана вакцинации. Об этом в пятницу сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению в ходе заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"По отстающим темпам вакцинации: на сегодня это пять районов: Красногородский, Невельский, Пыталовский, Печорский и Усвятский. В данных районах до 50%, к сожалению, достигнуть показателей не могут. Вакцинация от коронавирусной инфекции - сегодня темпы снижены, это очевидный факт. По общему охвату это 71,8% от численности граждан, которые подлежали вакцинации", - сказала Гаращенко.

Она также добавила, что власти региона развернули дополнительно детские койки в инфекционной больнице в Великих Луках. "Если сравнивать город Псков и город Великие Луки, то в Пскове количество поступивших в ежедневном режиме вызовов врача на дом по взрослой и детской сети практически в два раза сократилось по отношению к предыдущей неделе. А вот в Великих Луках нагрузка на врачей высокая", - пояснила Гаращенко.

По данным региональных властей, первый компонент вакцины получили почти 290 тыс. человек, при этом за сутки прививку сделали всего 47 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию почти 288 тыс. человек, при этом за сутки к этому числу добавилось лишь 64 человека.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии выявлено 93 764 случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 140 пациентов, 1 562 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов, введена обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.