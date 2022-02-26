Художник Герман Виноградов умер на 65-м году жизни

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Художник, режиссер и музыкант Герман Виноградов умер в возрасте 64 лет, сообщил бывший художественный руководитель МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков.

"Герман Виноградов скончался. Бикапо. Прекрасный, ярчайший художник. Явление. Фигура", - написал он на своей странице в Facebook.

15 февраля сообщалось о госпитализации Виноградова в реанимацию после инсульта.

Герман Виноградов родился в Москве в 1957 году. С 1976 по 1983 год учился на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству (бывший Московский институт инженеров землеустройства). В 1990 году основал галерею "Грибонд". С 1986 года являлся членом горкома художников-графиков. Сыграл главную роль в документальном фильме "Супервычислитель" (2013), а также снялся в фильмах "Краткий курс счастливой жизни" (2011), "Мечта олигарха" (2012) и других.