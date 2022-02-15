Художник-акционист Герман Виноградов перенес инсульт

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Художник, режиссер и музыкант Герман Виноградов госпитализирован и находится в реанимации после инсульта. Об этом во вторник сообщила режиссер Лада Раскольникова в Facebook.

"Сегодня ночью у Германа Виноградова случился геморрагический инсульт. Сейчас он в реанимации Боткинской больницы в коме на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии", - написала она.

Раскольникова отметила, что ситуация критическая. "Очень большая гематома - 90 мл крови", - добавила она.

Как сообщается на портале "Кино-театр.ру", 64-летний режиссер родился в Москве. С 1976 по 1983 год учился на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству (бывший Московский институт инженеров землеустройства). В 1990 году основал галерею "Грибонд". С 1986 года является членом горкома художников-графиков. Сыграл главную роль в документальном фильме "Супервычислитель" (2013), а также снялся в фильмах "Краткий курс счастливой жизни" (2011), "Мечта олигарха" (2012) и других. Кроме того, Виноградов занимается музыкой.