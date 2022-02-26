Глава СПЧ считает "обострением войны памятников" ситуацию с монументом освободителям Риги

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает "продолжением войны памятников" высказывание министра юстиции Латвии Яниса Борданса, который назвал памятник советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков угрозой национальной безопасности республики.

"Это продолжение войны памятников, она не сегодня началась, но очередное обострение", - сказал Фадеев. По его мнению, как оказалось, политики довольно большого количества стран, которые в свое время были освобождены от нацизма, по всей видимости, жалеют о том, что они были освобождены, и, кажется, считают, что при нацизме им было бы лучше жить. "Вот такая точка зрения у некоторых европейских и прибалтийских в том числе политиков", - добавил Фадеев.

Неизвестные осквернили 25 февраля памятник советским воинам, облив его желтой и синей красками. На памятнике также появилась надпись на латышском языке "Слава Украине!". Кроме того, пользователь Twitter Виестурс Кавацс в этот день опубликовал видео, на котором разбивает молотком монумент освободителям Риги. Государственная полиция Латвии сообщила, что проводит расследование в связи с инцидентами, зафиксированными около этого памятника. В субботу стало известно о задержании вандала.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии. Они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.