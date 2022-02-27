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Кадыров зарегистрировался в российской соцсети Yappy

Эта соцсеть представляет собой аналог TikTok

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров зарегистрировал официальную страницу в российской социальной сети Yappy - аналоге TikTok. Об этом он сообщил сам в своем Telegram-канале.

"Я завел себе официальную страницу в интересном сервисе Yappy. Подписывайтесь, делитесь, комментируйте. Это замечательный российский проект, и вместе нам в нем будет очень интересно", - написал Кадыров.

В субботу Instagram заблокировал аккаунт советника главы Чечни Умара Даудова, в котором тот освещал деятельность Кадырова.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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