Кадыров зарегистрировался в российской соцсети Yappy

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров зарегистрировал официальную страницу в российской социальной сети Yappy - аналоге TikTok. Об этом он сообщил сам в своем Telegram-канале.

"Я завел себе официальную страницу в интересном сервисе Yappy. Подписывайтесь, делитесь, комментируйте. Это замечательный российский проект, и вместе нам в нем будет очень интересно", - написал Кадыров.

В субботу Instagram заблокировал аккаунт советника главы Чечни Умара Даудова, в котором тот освещал деятельность Кадырова.