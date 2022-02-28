"Приморская генерация" вложит в ремонт объектов в крае более 2 млрд рублей в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Ремонтная кампания началась на объектах филиала "Приморская генерация" Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в группу "Русгидро"). На объектах запланировано девять капитальных ремонтов, общая сумма, направленная на все работы в этом году, превысит 2 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба "Приморской генерации".

"На объектах филиала "Приморская генерация" АО ДГК (входит в группу "Русгидро") началось проведение ремонтной программы 2022 года. Всего в текущем году на энергообъектах "Приморской генерации" запланировано проведение девяти капитальных ремонтов, трех средних и 94 текущих. Работы затронут основное и вспомогательное оборудование. На эти цели филиал направит более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, временно были отключены десятки домов. Директор Владивостокского предприятия электрических сетей Олег Титов ранее сообщал, что более 93% тепловых сетей Владивостока полностью изношены.

"Приморская генерация" - основной производитель электрической и тепловой энергии на юге Приморья. В ее структуру входят Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная "Северная", ТЭЦ "Восточная", Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. "Приморская генерация" обслуживает 195 км тепловых сетей во Владивостоке, 209 км в Артеме и 93 км в Партизанске.