В Приморье за выходные ликвидировали природные пожары на площади 700 га

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Четыре природных и лесных пожара действовали в прошедшие выходные в Приморском крае на общей площади 700 га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

"Пожаров на землях лесного фонда действовало два - в Хасанском и Партизанском районах. Общая площадь - 170 га, оба ликвидированы сегодня. Еще два пожара на землях иных категорий были в Хасанском районе. Они действовали 26 и 27 февраля на площади 530 га", - сообщил представитель ведомства.

Он уточнил, что за субботу и воскресенье в Приморье была зарегистрирована 21 термоточка.

Всего за прошлую неделю в Приморье было ликвидировано 11 лесных пожаров, горело 1 758 га леса. Из них три пожара были зарегистрированы на землях лесного фонда общей площадью 470 га и 8 пожаров на землях иных категорий. На тушение палов за неделю привлекались 484 человека и 105 единиц техники. Подразделения противопожарной службы выезжали 32 раза.

На прошлой неделе постановлением правительства региона были установлены сроки начала пожароопасного сезона в Приморье. В некоторых муниципалитетах он начнется 21 марта. В начале февраля начальник Примгидромета Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода с почти полным отсутствием снега в южных районах региона существенно повышает риск возникновения природных пожаров в феврале. Позже прошедшие снегопады на юге края снизили опасность возгораний, однако снег на юге Приморья снова тает.