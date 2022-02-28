В Екатеринбурге три авиарейса ушли на запасной аэродром из-за сложных метеоусловий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Три рейса, которые должны были приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово, ушли на запасной аэродром в Челябинске из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в понедельник.

По данным Уральского гидрометцентра, 28 февраля в Свердловской области утром в отдельных районах региона наблюдается туман.

"Из-за сложных метеоусловий в Кольцово три рейса ушли на запасной аэродром в Челябинск. Это рейсы DP-1339 из Сочи, N4-144 из Сочи и FV-5570 из Шарм-эш-Шейха", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, с пассажирами работают представители авиакомпаний.

Ранее Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области, объявлена первая степень опасности.