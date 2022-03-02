В Гонконге число случаев заражения коронавирусом превысило 55 тыс. в день

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Медики Гонконга в среду подтвердили 55 353 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом в городе с начала пандемии. Это на 70% больше, чем за предыдущий день, сообщила радиостанция RTHK.
За последние сутки 117 пациентов умерли от осложнений. Поскольку морги уже не справляются с хранением тел, для этих целей планируется установить специальные модульные холодильные камеры в больницах.
С января специальный административный район Китая накрыла пятая и самая серьезная волна COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы больше двух человек.
В настоящее время уровень вакцинации в Гонконге вплотную приблизился к 90%, однако власти считают это недостаточным показателем. Они также исходят из необходимости придерживаться политики "нулевой терпимости" к ковиду и по возможности изолировать всех зараженных, даже без наличия симптомов. В настоящее время в городе ускоренными темпами сооружается ряд временных медицинско-карантинных помещений на несколько десятков тысяч мест.
В середине марта местные медики при помощи коллег из материкового Китая намереваются провести масштабное тестирование всего населения, численность которого составляет 7,5 млн человек. Каждый должен будет сдать три анализа. Предполагается, что для этих целей в городе будет введен девятидневный локдаун. На этом фоне жители активно сметают с прилавков магазинов запасы продуктов.