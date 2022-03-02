В Гонконге число случаев заражения коронавирусом превысило 55 тыс. в день

Это на 70% больше, чем за предыдущий день

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Медики Гонконга в среду подтвердили 55 353 новых случая заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом в городе с начала пандемии. Это на 70% больше, чем за предыдущий день, сообщила радиостанция RTHK.

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За последние сутки 117 пациентов умерли от осложнений. Поскольку морги уже не справляются с хранением тел, для этих целей планируется установить специальные модульные холодильные камеры в больницах. С января специальный административный район Китая накрыла пятая и самая серьезная волна COVID-19. В мегаполисе закрыты школы, спортивные, культурные и развлекательные объекты. Жителям запрещено собираться в группы больше двух человек.