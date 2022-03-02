Мексика получила крупную партию вакцины AstraZeneca через механизм COVAX

МЕХИКО, 2 марта. /ТАСС/. Крупная партия вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в среду была доставлена в Мексику через механизм COVAX. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел республики Марсело Эбрард.

"Посредством многостороннего механизма COVAX прибыли еще 2,3 млн доз вакцины AstraZeneca, - говорится в записи. - В Мексике защищено больше жизней". Во вторник латиноамериканская страна получила 14 млн доз этого же препарата. Все они будут использоваться в качестве бустерных прививок.

Инициатива COVAX была запущена Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации в апреле 2020 года для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 для развивающихся стран. К июлю того же года к ней присоединились свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 5,52 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 318,5 тыс. инфицированных. Заболеваемость ковидом падает с середины января, загрузка больниц в среднем по регионам сократилась до 18%. Вакцинацию завершили уже 78,9 млн человек, 90% населения старше 18 лет, еще свыше 6,3 млн получили первую дозу необходимых препаратов. С декабря 2021 года полностью вакцинированным стали делать бустерные прививки.