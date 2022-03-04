В аэропортах Москвы задержали или отменили порядка 50 рейсов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около 50 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в пятницу, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 09:35, во Внуково задержаны два рейса, в Шереметьево - 13. Количество отмененных рейсов в Домодедово составило шесть, в Шереметьево - 27.

Во вторник, 1 марта, Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта. Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля.

Кроме того, 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. Также воздушное пространство для российских самолетов закрыли Канада и США. В качестве ответной меры Россия закрыла воздушное пространство для нескольких стран.