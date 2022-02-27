Главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, пообещав расширить черный список. Об этом сообщил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-конференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Мы договорились расширить список людей и организаций, против которых направлены ограничительные меры. Он будет составлен и опубликован завтра. В него войдут российские олигархи и бизнесмены, внесение которых в черный список окажет значительное экономическое воздействие, а также политические фигуры", - сказал он.

По его словам, ЕС стремится к "максимально возможному международному осуждению" действий России на Украине. "Россия будет изолирована международным сообществом", - предположил он.

О закрытии воздушного пространство

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространство сообщества для российских самолетов, заявил Боррель.

"Мы решили закрыть воздушное пространство Европейского союза для российских самолетов", - сказал шеф европейской дипломатии. Боррель отметил, что "ни один российский самолет не сможет взлетать с европейских аэродромов или садиться на них".

Ранее в воскресенье председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что ЕС полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов, в том числе частных.

Эта мера входит в серию ограничений против России в связи с проводимой ею военной операцией на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.