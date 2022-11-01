В Омске зарегистрировали выбросы фенола и хлороводорода

Информацию передали в надзорные органы для установления источников загрязнения, сообщили в пресс-службе омского Минприроды

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола и ядовитого газа хлороводорода зафиксировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Хлорид водорода при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье, воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы, может привести к смерти.

"29 октября 2022 года содержание фенола составило 1,5 ПДК в Советском АО, хлорида водорода 1,4 ПДК в Центральном АО. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе омского Минприроды, информация о выбросах передана в надзорные органы для установления источников загрязнения и принятия мер реагирования.

Выбросы хлороводорода неоднократно фиксировались в Омске с начала лета. Так, в конце июня было зарегистрировано десятикратное превышение ПДК этого вещества. Тогда в выбросах подозревались три предприятия, в ходе внеплановой проверки превышение нормативов выбросов этого вещества было зафиксировано Росприроднадзором на Омском электромеханическом заводе. Предприятие обратилось в независимую аналитическую лабораторию, которая оценила выбросы хлорида водорода в менее чем половину норматива и опротестовало решение ведомства. 7 сентября выбросы этого вещества были зафиксированы в центре Омска.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26 - 27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. Общественная организация "Зеленый патруль" 21 сентября сообщила ТАСС, что Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам лета 2022 года заняла последнее место.