В Хабаровске ликвидируют третью крупную свалку

На ней образовалось более 20 тонн отходов

ХАБАРОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют крупную несанкционированную свалку в Хабаровске по национальному проекту "Экология", сообщается на сайте регионального правительства.

Свалка находится в районе ул. Северной, там образовалось более 20 тонн отходов. Мусор убирается силами регионального оператора по обращению с ТКО "Хабавтотранс ДВ".

"Ликвидируя свалки, мы видим весь масштаб бедствия в нашем родном городе, поэтому мы обращаемся к жителям с просьбой соблюдать чистоту и бережно относиться к пространству вокруг себя. Если люди сами не будут проявлять сознательность, то новая несанкционированная свалка образуется здесь уже в течение двух недель", - цитируют в сообщении руководителя экологического управления "Хабавтотранс ДВ" Алену Субботину. Отмечается, что это третья несанкционированная свалка, которую ликвидирует региональный оператор. Всего планируется убрать 16 свалок.

Отмечается, что на каждую нелегальную свалку составляются акты, эксперты уточняют ее координаты, размеры, оценивают объемы и фиксируют состав отходов. Проблемные точки помогают выявлять и активные граждане.

В регионах идет реформа по обращению с ТКО. По нацпроекту "Экология" в субъектах должны улучшить систему накопления отходов, повысить уровень их сортировки и утилизации, построить мусороперерабатывающие комплексы.

"Хабавтотранс ДВ" занимается вывозом твердых коммунальных отходов с июля 2022 года. В зону ответственности оператора входит территория Хабаровска и района имени Лазо. Объем образования отходов в Хабаровске и в районе имени Лазо составляет около 205 тонн. Это чуть больше 42% от всего мусора в крае (486 тонн), сообщали ранее ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.