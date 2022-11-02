В Иркутской области швеи-добровольцы разработали модель разгрузочного жилета для военных

Изделие создали с учетом пожеланий военнослужащих

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Народный швейный цех в Иркутской области, который за месяц работы обеспечил комплектами экипировки более 400 военнослужащих, разработал собственную модель тактического разгрузочного жилета, более функционального и учитывающего пожелания солдат. Об этом сообщила ТАСС жительница поселка Усть-Ордынский Елена Танхаева, которая стала одним из инициаторов открытия цеха.

"Мы разработали совместно с военнослужащими разгрузку, отшили первые шесть штук. Это очень сложная работа. Над одной разгрузкой, над самой первой, мы работали почти неделю, чтобы ее разработать, чтобы все правильно было. Просили действующих военных, чтобы они нам привезли свои разгрузки, которые у них были на руках. Но после нам еще отправляли с передовой фотографии разгрузок, которые нужны там. Получается, что мы полностью разработали новую модель, в которой учли все пожелания военнослужащих", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на тактические разгрузочные жилеты сейчас наблюдается большой спрос, а удобные и комфортные изделия военнослужащим найти крайне сложно. Модель, разработанная в Иркутской области, более функциональная и прочная, чем существующие отечественные модели. Освоив изготовление разгрузок, народный цех намерен поставить их пошив на поток. Первые шесть штук, которые уже готовы, отправят саперам.

Народный швейный цех открылся в поселке Усть-Ордынском на базе государственного бюджетного учреждения "Центр дополнительного образования детей" 25 сентября. При этом учебный процесс там прекращен не был, работа цеха ему не мешает. В цехе на добровольных началах работают профессиональные швеи, которые следят за качеством изделий, и любители. На пожертвованные деньги они шьют предметы экипировки для военнослужащих.