Энергетики спустя сутки устранили аварию на энергосетях во Владивостоке

Без света из-за аварии ранее остались свыше 650 многоквартирных домов города

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты устранили аварию на электросетях Владивостока, произошедшую из-за пожара на подстанции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во вторник вечером на подстанции произошло короткое замыкание, в результате были повреждены 16 кабельных линий. Пожар оставил без света более 650 многоквартирных домов Владивостока, в которых живет более 30 тыс. человек.

"Повреждения на сетях электроснабжения в Первореченском районе Владивостока устранены. Завершен ремонт двух последних фидеров, ведется постепенная подача электричества в микрорайоны. МУП "ВПЭС" осуществляет контроль нагрузки по телемеханике и поэтапно подает электричество в жилые дома", - говорится в сообщении.

Одновременная подача электричества по всем адресам может повлечь за собой резкий скачок напряжения и создать аварийную ситуацию.