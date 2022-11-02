Власти Севастополя намерены организовать спасение дельфинов, выброшенных из дельфинария

По словам губернатора Михаила Развожаева, того, кто выкинул в море животных, "желательно отправить за решетку"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Севастополя подключились к решению ситуации с дельфинами, выброшенными в море владельцем дельфинария, и попытаются организовать их спасение, написал в среду в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария [на пляже] в Парке Победы выкинул в море питомцев. <...> Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал он.

Губернатор уточнил, что власти действуют по закону. На месте происшествия работают полиция и департамент природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор), к решению проблемы подключилась прокуратура города.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в море выбрасывают дельфинов, предположительно, из местного дельфинария. Городское управление МВД сообщило, что в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о выпуске в море на пляже в районе Парка Победы неизвестными лицами дельфинов. Следственно-оперативной группой ОМВД России по Гагаринскому району производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента.