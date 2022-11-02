2 ноября, 18:46

В Севастополе проверяют информацию о том, что дельфинов из дельфинария выбросили в море

В полицию ранее поступило сообщение от местного жителя, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов, ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по городу

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку сообщения о том, что в Севастополе на одном из городских пляжей в море выбрасывают дельфинов. Об этом в среду ТАСС сообщили в городском управлении МВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в море выбрасывают дельфинов, предположительно из местного дельфинария.

"В ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов. На место прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по Гагаринскому району, производится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы и участники инцидента", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте поступила в среду вечером. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по г. Севастополь, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияСевастополь
© Информационное агентство ТАСС
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