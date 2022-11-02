2 ноября, 18:46

В Севастополе проверяют информацию о том, что дельфинов из дельфинария выбросили в море

В полицию ранее поступило сообщение от местного жителя, что на пляже в районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов, ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по городу