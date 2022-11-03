В Новой Москве откроют первый в России роботизированный архив

Начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко отметил, что у сотрудников останется сложная интеллектуальная работа, а вся механическая работа отойдет машинам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый в России роботизированный архив планируют открыть в Новой Москве. Там будут храниться документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций, рассказал в интервью ТАСС начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

"Несомненно, самое большое инфраструктурное изменение в Главархиве благодаря цифровизации - это постройка в Новой Москве роботизированного архива. Хочется подчеркнуть: такого в России еще не было. И этот первый роботизированный архив в стране заработает уже скоро. Только площадь хранилища в новом архиве составляет почти 70 тысяч кв. м, а часть обязанностей архивистов по транспортировке и даже поиску документов возьмут на себя роботы: здесь будет налажена роботизированная линия поиска, загрузки и выгрузки документов", - рассказал Онопенко.

Он добавил, что у сотрудников останется сложная интеллектуальная работа, а вся механическая работа отойдет машинам. За день можно будет обработать порядка 2 тысяч обращений граждан и организаций. Таким образом горожане смогут гораздо быстрее получать необходимые документы.

"В новый архивный кластер переедут архивные документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. А освободившиеся площади организаций оборудуют под комнаты профессионального роста и комнаты отдыха, где можно будет собираться на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты, рабочие задачи. Мы уже начали перевозить в роботизированный архив медицинские карты из столичных детских поликлиник", - отметил Онопенко.