Главархив запустит бесплатный сервис для поиска данных в электронных метрических книгах

Начальник столичного ведомства Ярослав Онопенко заявил, что онлайн-сервис "Моя семья" поможет за несколько секунд находить все нужные сведения по фамилии

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Главархив совместно с "Яндексом" планирует запустить бесплатный сервис для поиска данных в электронных метрических книгах и других документах. Об этом рассказал в интервью ТАСС начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

"Мы стремимся делать такие проекты, которые бы могли помочь жителям в решении их насущных вопросов, получить доступ к наиболее востребованным документам. Однозначно самый популярный проект Главархива сейчас - это онлайн-сервис "Моя семья", поэтому наше внимание и направлено, в первую очередь, на его развитие. Несмотря на то, что изучать метрические книги и другие документы, которые помогают узнать историю своей семьи, благодаря онлайн-сервису стало гораздо удобнее, все равно остались сложности. Главная заключается в том, что с метрическими книгами нужно уметь работать и владеть достаточным количеством исходной информации", - сказал Онопенко.

Он добавил, что в Главархив поступали просьбы от жителей по усовершенствованию сервиса таким образом, чтобы он работал по принципу поисковика, когда вводишь искомую фамилию, и искусственный интеллект ищет всю информацию, где эта фамилия упоминается. Расширение функционала сервиса позволит существенно упростить доступ к прошлому семьи.

"В ближайшее время на основе документов "Моей семьи" мы запускаем сервис с "Яндексом", который за несколько секунд сможет находить все нужные сведения, а исследователю останется отобрать подходящие. Пользователю достаточно будет вбить в поисковую строку имена предков, и искусственный интеллект выдаст все упоминания о них. Сервис будет полностью бесплатным, им легко смогут пользоваться все желающие. Еще один его плюс заключается в том, что он позволит устранить вероятность ошибок в прочтении рукописного шрифта", - уточнил Онопенко.

Он уверен, что после запуска нового сервиса гораздо больше москвичей смогут узнать, кем были их предки, которые жили, например, 200 лет назад.