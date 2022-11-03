Ленобласть отремонтировала три детских сада и три школы в ДНР

В 2023 году регион планирует произвести ремонт дорог и кровель в республике

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область отремонтировала три школы и три детских сада в Енакиево Донецкой Народной Республики, работы еще в одном учреждении продолжаются, сообщил мэр города Роман Храменков, видеозапись опубликована в Telegram-канале врио главы ДНР Дениса Пушилина в четверг.

"Ленинградской областью восстановлено три школы - закрыты окна, входная группа, кровли и отопление, водоводы и канализация. Также полностью сделаны три детских сада", - сообщил Храменков.

Продолжаются работы в еще одной разрушенной школе, открытие которой планируется в следующем году. Также на 2023 год запланирован ремонт дорог и кровель жилых домов, реновация соцучреждений, добавил мэр.

Ранее между Енакиево и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. В Донецкую область из Ленобласти уже отправили шесть пассажирских автобусов для работы на городских маршрутах и 4 тонны гуманитарной помощи, также был отправлен автопоезд с коммунальной техникой. Для содержания и ремонта дорог регион предоставил 13 единиц техники. Помощь из бюджета Ленинградской области подшефному городу составит 1,3 млрд рублей до конца года.