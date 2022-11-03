В Луганске запустили движение по восстановленному путепроводу

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, восстановление объекта стало очередным шагом на пути к возвращению к мирной жизни

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Движение по восстановленному путепроводу по улице Тараса Рыбаса открыли в четверг в Луганске. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Сегодня состоялось долгожданное событие - в Луганске запустили движение по восстановленному путепроводу по улице Тараса Рыбаса. Теперь важная дорожная артерия в столице республики функционирует. Решение этой проблемы стало возможным благодаря слаженной работе московских строителей и рабочих, которые помогли отремонтировать нестандартную конструкцию моста", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник добавил, что это еще один шаг на пути возвращения ЛНР к полноценной мирной жизни.

В июне заместитель председателя Народного совета ЛНР, директор предприятия "Луганский автодор" Олег Коваль сообщал ТАСС, что около 20% дорог в Луганске отремонтируют до конца года. На тот момент 80% дорожного полотна находилось в неудовлетворительном состоянии и требовало ремонта.