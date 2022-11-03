3 ноября, 11:47

VK, Минпросвещения и общество "Знание" запустили игру ко Дню народного единства

Сопровождать школьников в игре будет цифровой помощник Кот Ученый, который в интерактивном формате поможет им узнать о важных исторических событиях и героях

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Холдинг VK, Минпросвещения РФ и Российское общество "Знание" запустили образовательную игру для школьников ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

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"VK совместно с Минпросвещения России и Российским обществом "Знание" запустила обучающий онлайн-проект для школьников. Образовательная игра поможет ребятам в интерактивном формате познакомиться с важными историческими событиями и героями Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским", - сообщили в пресс-службе.

Сопровождать школьников в игре будет цифровой помощник Кот Ученый, который в интерактивном формате поможет им узнать о важных исторических событиях и героях, пояснили в пресс-службе.

Игра является частью образовательной платформы "Магия знаний: история России", которую запустят до конца 2022 года при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского общества "Знание", подчеркнули в компании. 

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Россия
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