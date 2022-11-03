Путин: Россия чтит силу духа бойцов сибирских дивизий, проявивших себя во время войны

По словам президента, как и монументальная композиция, открывшаяся в столице Кузбасса, так и ее прообраз - легендарная скульптура воина-освободителя в берлинском Трептов-парке - являются символами безграничного уважения к поколению победителей, защитивших Родину и сокрушивших нацизм

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии открытия мемориала воину-освободителю в Кемерово, отметив, что Россия чтит стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В России память о Великой Отечественной войне, о героизме наших отцов и дедов священна. И конечно, мы чтим беспримерную стойкость и силу духа бойцов сибирских дивизий. Помним о том, что сюда, на Восток, были эвакуированы крупные стратегические предприятия и заводы, о шахтерах и сталеварах, всех тружениках тыла, каждый из которых внес свой личный вклад в Победу", - говорится в телеграмме.

По словам президента, как и монументальная композиция, открывшаяся в столице Кузбасса, так и ее прообраз - легендарная скульптура воина-освободителя в берлинском Трептов-парке - являются символами безграничного уважения к поколению победителей, защитивших Родину и сокрушивших нацизм.

"Искренне благодарю архитекторов, инженеров, строителей, жителей Кузбасса, всех неравнодушных людей, кто поддержал инициативу создания мемориала и участвовал в ее реализации. Желаю успехов и всего самого доброго", - добавил Путин.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев открыл в Кемерове единственную в РФ точную копию памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка, прототипом которой стал участник Великой Отечественной войны из Кемеровской области Николай Масалов. На открытии собрались около 4 тыс. человек.

Открытие скульптуры состоялось в год 100-летия Масалова, который в апреле 1945 года в боях за Берлин спас во время вражеского обстрела немецкую девочку и стал прототипом знаменитого монумента "Воин-освободитель" скульптора Евгения Вучетича. Решение об установке точной копии памятника в Кузбассе приняли после того, как стало известно, что Масалов был лишен звания почетного гражданина Берлина. Путин в прошлом году поддержал инициативу кузбасских властей. Вдоль 300-метровой аллеи к памятнику воину-освободителю установлены конструкции с именами почти 3 тыс. сибиряков - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. На них также указаны и названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и заводов, которые работали для фронта.