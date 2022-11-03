Путин 4 ноября посетит посвященную Украине выставку в Манеже и встретится с историками

Глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетит выставку в Манеже и встретится с историками и представителями традиционных конфессий. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с представителями молодежных и волонтерских организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Кроме того, глава российского государства посетит выставку "Украина. На переломах эпох", которая пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении. В Кремле отметили, что на выставке представлены "уникальные фотографии, видеоматериалы <...> и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории".

В Кремле добавили, что десять тематических залов выставки охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тыс. кв. м. На экспозиции представлены уникальные фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды совместной российско-украинской истории.

Встреча с историками

После осмотра экспозиции состоится встреча главы государства с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, добавили в Кремле.

Путин регулярно обращается к вопросам истории в своих выступлениях, статьях и при общении с представителями общественности. Президент уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и борьбе с попытками переписать историю: еще в 2014 году на встрече с учеными и преподавателями истории, которая также состоялась в начале ноября, он выступил против попыток "перекодировать общество" и отметил, что невозможно "переписать историю под чьи-то геополитические интересы".

Эти вопросы глава российского государства поднимал и в своих статьях: в июле 2021 года Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", а 22 июня того же года в Германии опубликовали его материал, приуроченный к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Возложение цветов

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Реставрация монумента входила в план юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Государственного исторического музея, в ведение которого памятник был передан в 2016 г. В августе 2018 года музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию. Она началась в 2020 году и продлилась два года, работы были завершены вовремя - ко Дню народного единства.