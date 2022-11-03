Тюмень украсят к Новому году за счет внебюджетных источников

Бюджетные деньги направят лишь на монтаж существующей иллюминации

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Праздничную новогоднюю атмосферу в Тюмени создадут за счет внебюджетных источников. Средства городского бюджета направят лишь на монтаж существующей иллюминации, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Наша традиция - организовывать событийные мероприятия, в том числе за счет внебюджетного источника, - найдет воплощение и в это непростое время, когда расходная часть бюджета переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает нашу Родину. С пониманием этого мы ведем подготовку к празднованию Нового года и украшению города, <...> предприниматели и предприятия города помогут в организации мероприятий и создании праздничной новогодней атмосферы", - сказал Кухарук.

Глава Тюмени подчеркнул, что средства бюджета направят лишь на монтаж существующей иллюминации.

Ранее еще один муниципалитет региона решил урезать траты на празднование Нового года. Глава Голышмановского городского округа Тюменской области Александр Ледаков 20 октября сообщил, что исключил траты на новогоднюю ель, иллюминацию и фейерверк, чтобы направить сэкономленные средства на помощь мобилизованным гражданам.