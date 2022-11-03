3 ноября, 13:12
Военная операция на Украине

В Темрюкском районе Кубани продлили высокий уровень террористической опасности

Режим будет действовать до 18 ноября

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. "Желтый" уровень террористической опасности, действующий в Темрюкском районе Краснодарского края продлили до 18 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает оперштаб региона.

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"Желтый" уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. 

Теги:
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайВоенная операция на Украине
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