Брянские власти и жители направили 13 тонн продуктов в воинские части региона

В состав груза также вошли медикаменты, одежда и обувь по сезону

ТАСС, 3 ноября. Воинские части, дислоцированные в Брянской области, получат 13 тонн продуктов с длительным сроком хранения, а также сезонную одежду, обувь, медикаменты, собранные по инициативе властей Брянска и жителей региона. Отправка груза состоялась в четверг, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Все то, что мы им направляем, это личная инициатива неравнодушных граждан и дополнительная поддержка для наших защитников. Сегодня это сезонная одежда и обувь, комплекты термобелья, личные принадлежности, медикаменты. Также в воинские подразделения, которые расположены на территории региона, направлено 13 тонн продуктов с большим сроком хранения", - написал Богомаз.

По его словам, груз собрали по инициативе главы Брянска Марины Дбар, при участии депутатов горсовета, жителей региона. "Все вместе мы продолжаем оказывать помощь военнослужащим, которые дислоцируются на территории нашего приграничного региона и выполняют задачи по защите мирных жителей и рубежей нашей Родины", - отметил губернатор.

Он добавил, что также продолжается работа по поддержке мобилизованных. Так, уже 75% из них получили региональные выплаты по 200 тыс. рублей, планируется, что к середине следующей недели этот процесс завершится.