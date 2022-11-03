В ЛНР заявили, что подразделения ВСУ регулярно бросают раненых военнослужащих на поле боя

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что всем пленным оказывают необходимую медицинскую помощь, в том числе хирургические операции

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие регулярно бросают своих раненых товарищей на поле боя, часть из них находят военнослужащие Народной милиции ЛНР, каждому оказывают медпомощь. Об этом ТАСС в четверг сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Были критические случаи. Один из военнослужащих, которого мы посещали на днях, рассказывал, что его командование бросило. Он был до этого ранен, провел несколько дней в лесу, в ране уже завелись черви. И потом, когда он сложил оружие и перешел на нашу сторону, то наши военные медики прооперировали его, почистили рану, то есть оказали всю необходимую медицинскую помощь", - сказала она.

По словам Сердюковой, всем пленным оказывают необходимую медицинскую помощь, в том числе хирургические операции.

Ранее Сердюкова сообщала ТАСС, что почти 1,2 тыс. украинских военнослужащих на данный момент находятся в плену в ЛНР.