Традиционный парад в День народного единства в Москве заменили на иммерсивное мероприятие

По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, в столице воссоздали атмосферу ноября 1941 года, в городе, в частности, будут работать девушки-регулировщицы в форме военных лет

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Формат празднования Дня народного единства на Красной площади в Москве в 2022 году изменили. Вместо традиционного парада там пройдет иммерсивное мероприятие, сообщила в пятницу ТАСС председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В этом году мы решили изменить формат проведения Дня народного единства на Красной площади. Вместо парада будет организована большая программа. Особенностью комплекса мероприятий здесь станет его иммерсивность и вовлеченность горожан в атмосферу ноября 1941 года. С помощью трансляции на больших экранах кадров парада 1941 года посетители пройдут по Красной площади плечом к плечу с солдатами, уходившими прямо отсюда на фронт", - сказала Драгунова.

Она отметила, что всю навигацию для гостей организуют девушки-регулировщицы в форме военных лет. По ходу движения все посетители смогут попасть на настоящий аудиоспектакль. На установленных световых кубах москвичи увидят фрагменты подлинных фронтовых писем, и в это же время голосами известных артистов строки из писем зазвучат из установленных рядом репродукторов.

"В целом Красная площадь разделится на несколько зон с тематическими инсталляциями. Театрализованные зарисовки у каждой инсталляции будут идти ежедневно с 12:00. В них примут участие более 200 артистов", - уточнила Драгунова.

Ранее сообщалось, что с 5 по 7 ноября в честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом.