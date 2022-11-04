Любимова: культура и наследие России помогают осмыслить переломные моменты в ее истории

Министр культуры также напомнила, что после реставрации открыли памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем народного единства. Она отметила, что культура России и ее наследие способствуют осмыслению сути и значения ключевых моментов в истории страны.

"Этот праздник наполнен особой атмосферой. Он обращает нас к ключевым, переломным моментам в истории, осмысляя их суть и значение. Помочь в этом способна наша культура и ее богатейшее наследие", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале министра.

Любимова также напомнила, что после реставрации открыли памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади. "Один из главных символов Дня народного единства недавно вновь вернулся на свое историческое место", - отметила она. Кроме того, 4 ноября всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет под девизом "Наши традиции", она приурочена ко Дню народного единства.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.