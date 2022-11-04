Патриарх Кирилл призвал сохранять "единство веры" всех восточных славян

Предстоятель РПЦ напомнил, что духовная и культурная агрессия западного мира в отношении России не нова, но проходит сквозь всю отечественную историю

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россию, Украину и все восточно-славянские народы объединяет единство веры, и православным христианам на всем пространстве исторической Руси нужно сохранять свою духовную культуру, сопротивляясь тем силам, которые стремятся "посеять рознь" и "взрастить плоды ненависти". Об этом заявил в пятницу, в День народного единства, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сегодня, вопреки силам, стремящимся посеять рознь, взрастить плоды ненависти среди наследников Святой Руси, мы должны свидетельствовать "едиными устами и единым сердцем" (цитата из послания апостола Павла к римлянам - прим. ТАСС) не только об общности культуры, духовной традиции, исторической судьбы, но и о единстве веры всех восточно-славянских народов, вышедших из единой днепровской купели крещения в 988 году. Искренне убежден, что сегодня стремление расколоть единый народ исторической Руси, противопоставить одну его часть другой и посеять ненависть к нашему общему прошлому в умах и сердцах питается антихристианскими побуждениями, желанием вытравить из человека образ Божий, поработить людей, <...>, сделать исключительно субъектами глобального рынка и потребителями материальных благ", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Александро-Невском скиту вблизи Переделкино.

По его словам, трагическая ситуация, сложившаяся на Украине, является ярким тому подтверждением. "Мы скорбим, молимся и надеемся, что Господь приклонит милость свою к народу Украины, а значит, и ко всей исторической Руси", - отметил предстоятель РПЦ.

Он напомнил, что духовная и культурная агрессия западного мира в отношении России не нова, но проходит сквозь всю отечественную историю. По мнению патриарха, истоки этого следует искать "в духовной инаковости" соотечественников - отличии от западно-европейской цивилизации. По его словам, враждебные силы пытаются в том числе развести народы исторической Руси "по национальным квартирам", и противостояние их разрушающему действию должно основываться "в первую очередь на следовании Божественной воли, а также на сохранении внутреннего единства общения, на любви к Богу и друг к другу".

"В этом залог достойного будущего нашего народа. И это только единственный путь, направленный на то, чтобы сохранить единство, любовь, взаимопонимание и доброе сотрудничество между народами Святой Руси. <...> Наш святой долг - приложить все усилия, чтобы сохранить бесценное сокровище нашей духовной культуры и уврачевать любовью раны разделения", - добавил патриарх.

Он также сообщил, что "по эпидемиологическим условиям" не смог сегодня совершить богослужение там, где ему хотелось бы в этот праздничный день - в кафедральном храме Христа Спасителя или же в Казанском храме на Красной площади.

День народного единства

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.