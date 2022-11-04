Путин осмотрел выставку "Украина. На переломах эпох" в Манеже

В экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку "Украина. На переломах эпох", которая в пятницу открылась в Манеже.

10 тематических залов охватывают исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней и занимают 4 тыс. кв. м. Компанию главе государства во время осмотра составили шеф-редактор проекта "Россия - моя история" Александр Мясников и преподаватель истории из Орехово-Зуева, победитель конкурса "Учитель года России" Дмитрий Лутовинов.

В экспозиции представлены фотографии, видеоматериалы, кинохроники, карты, плакаты и многочисленные архивные документы, иллюстрирующие различные периоды российско-украинской истории.

Организаторы мероприятия отмечали, что для объективности также будет представлена трактовка исторических событий с точки зрения украинского государства. Экскурсионная и культурная программа подготовлена министерством культуры и историческим парком "Россия - моя история". Выставка будет работать до 24 ноября, вход бесплатный.