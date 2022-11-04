В Петербурге открылся фестиваль света ко Дню народного единства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Трехдневный фестиваль света "Единство и свет", приуроченный ко Дню народного единства, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге. До 6 ноября на территории Петропавловской крепости под открытым небом будут представлены цифровые световые экспозиции, которые с помощью 3D- и VR-технологий расскажут о символах, легендах и научных открытиях города, сообщили в комитете по развитию туризма.

"В 2022 году главными темами события станут 350-летие со дня рождения Петра Великого, а также культурное многообразие и многонациональность России. С помощью современных технологий в рамках фестиваля будут продемонстрированы наиболее знаковые вехи отечественной истории. Визуальный контент отразит богатство традиций и духовно-нравственные ценности народов нашей страны, а различные точки показа световых картин будут объединены главным символом - триколором Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

Гости фестиваля, перемещаясь по его маршруту, совершат путешествие сквозь пространство и время. Отмечается, что Петровские ворота станут "холстом", на котором развернется стремительная смена эпох и архитектурных стилей - от Петра Первого до современности. На стенах Нарышкина бастиона будет показана история строительства верфей, сцены закладки и спуска на воду кораблей. Прогуливаясь по главной аллее крепости, посетители смогут вдохновиться романтикой морских странствий и объемными полотнами Айвазовского.

"Под открытым небом развернутся цифровые экспозиции всемирно известных музейных залов: посетители познакомятся с артефактами Кунсткамеры, ожившими скульптурами Эрмитажа и персонажами коллекций Русского музея. Помимо знаменитых образов, будет представлена современная картинная галерея, собранная из "живых" полотен художников по свету и отражающая неповторимую творческую и гостеприимную атмосферу [Петербурга]", - отметили в комитете.

Зрителей также познакомят с работой искусственного интеллекта. На площадке фестиваля они смогут сгенерировать новое произведение искусства: предложить первую строчку стихотворения, которую нейросеть преобразует в четверостишие. Показы будут проходить 4, 5 и 6 ноября с 19:00 до 22:00.

Фестиваль света проводится в Санкт Петербурге ежегодно с 2016 года, по традиции он проходит в дни осенних школьных каникул. В 2021 году Книгой рекордов России на фестивале зафиксирована самая большая общая протяженность световой проекции на стену Петропавловской крепости - 1 244 м.