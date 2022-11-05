Полицейские нашли трех пропавших в Ачинске детей

Угрозы их жизни и здоровью нет

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Ачинск в Красноярском крае нашли трех пропавших накануне мальчиков девяти и 11 лет. Здоровью детей ничего не угрожает, сообщается в субботу в Telegram-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Дети найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Утром в субботу в ГУ МВД по региону сообщали, что полиция Ачинска была по тревоге поднята на поиски детей, которые ушли из дома в пятницу и не вернулись.

Сейчас полиция выясняет подробности инцидента.