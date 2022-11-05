В День народного единства более 20 тыс. человек посетили государственные музеи Подмосковья

Среди наиболее популярных мест для посещения оказались Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина и музей-заповедник "Зарайский кремль"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек посетили мероприятия государственных музеев Подмосковья в День народного единства. Об этом в субботу сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

"4 ноября в девятый раз состоялась ежегодная "Ночь искусств". К всероссийской культурно-образовательной акции, которая в этом году прошла под девизом "Наши традиции", а также к мероприятиям в рамках празднования Дня народного единства присоединились государственные учреждения культуры Московской области. Гостями музеев в этот день стали более 20 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Среди самых популярных площадок ведомство отмечает Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник "Зарайский кремль", историко-художественный музей "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей, мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока и другие.

День народного единства отмечается в России с 2005 года, установлен в память об освобождении народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москвы от польских интервентов в 1612 году.