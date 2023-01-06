В Египте усилили меры безопасности у христианских храмов перед Рождеством

Последователи коптской православной церкви составляют около 15% населения страны

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Меры безопасности усилены у христианских храмов в Египте, где верующие предстоящей ночью будут отмечать праздник Рождества Христова.

Главным образом это касается храмов коптской православной церкви; ее последователи, по данным коптского патриархата, составляют около 15% населения Египта, в котором проживают 105 млн человек.

Помимо непосредственной охраны церквей, при входе в большинство из которых установлены рамки электронной безопасности, усиленные наряды полиции размещаются по периметру и вдоль основных дорог, ведущих к храмам. Квартал в каирском районе Аббасия, где находится собор святого Марка, через несколько часов будет доступен только для христиан, имеющих специальные приглашения на праздничную рождественскую службу. Именно в этом храме хранятся мощи святого апостола Марка, который считается основателем и первым патриархом коптской православной церкви.

Основные же официальные торжества пройдут в крупнейшем на Ближнем Востоке и африканском континенте соборе Рождества Христова, возведенного в новой административной столице Египта в нескольких десятках километрах к востоку от Каира. Ожидается, что предстоящей ночью в нем отслужит рождественскую литургию предстоятель коптской православной церкви патриарх Тавадрос II.

В пятницу коптский патриарх принимал поздравления с Рождеством от представителей других христианских конфессий, мусульманской общины страны, египетских государственных и общественных деятелей. Тавадроса II и в его лице всех православных христиан поздравил с праздником президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.