В храм Христа Спасителя на ночное рождественское богослужение прибывают верующие

Служба начнется около 23:00 мск

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Православные верующие начали собираться в кафедральном соборном храме Христа Спасителя на праздничную рождественскую службу, которую в ночь на 7 января совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС.

Русская православная церковь в субботу отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Богослужение начнется около 23:00 мск. Несмотря на морозную погоду, еще за час до начала службы несколько сотен человек уже находились в храме Христа Спасителя.

Всех приходящих традиционно пропускают через рамки металлоискателей, что обусловлено требованиями безопасности. Движение по улице Волхонка, на которой находится главный вход в собор, и прилегающему Соймоновскому проезду перекрыто.

Храм Христа Спасителя - самый большой собор Русской православной церкви, он вмещает до 10 тыс. человек.