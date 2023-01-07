МВД не выявило нарушений общественного порядка во время празднования Рождества

Охрану общественного порядка обеспечивали почти 50 тыс. сотрудников внутренних дел

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Почти 50 тыс. сотрудников внутренних дел обеспечивали охрану общественного порядка во время празднования Рождества, нарушений не зарегистрировано. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений обеспечивали более 49,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности", - сказала она.

По словам Волк, сотрудники полиции предварительно обследовали места проведения мероприятий. Представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям. "В богослужениях, которые состоялись в РФ, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - добавила представитель ведомства.

Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения.