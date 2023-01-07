В Таджикистане Рождество отметили богослужениями и раздачей подарков православной общине

Рождественские богослужения прошли в семи православных храмах республики

ДУШАНБЕ, 7 января. /ТАСС/. Рождественские богослужения прошли во всех семи православных храмах Таджикистана, где проживает одна из самых маленьких православных общин в СНГ. Главное из них состоялась в Свято-Никольском кафедральном соборе Душанбе с участием около 200 верующих. Среди них - представители посольства РФ в Таджикистане, российских организаций и 201-й российской военной базы, дислоцированной в стране.

Как рассказал ТАСС в субботу заведующий канцелярией Душанбинской епархии и епархиальным отделом религиозного образования и катехизации иеромонах Владимир (Мухин), "в приходах розданы рождественские подарки, а в Душанбе прихожане получат подарки на Рождественской елке, которая состоится в воскресенье в Славянском культурно-просветительском центре при Свято-Никольском кафедральном соборе Душанбе". Представитель епархии уточнил, что подарки - наборы сладостей, предоставлены посольством России, а также синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви. Также, в воскресенье в Душанбе состоится праздничный обед для столичных прихожан.

По оценке представителя епархии, православная община Таджикистана к сегодняшнему дню насчитывает не более 1 тыс. человек. "Это люди приходящие в храмы на великие праздники, на Рождество, Пасху, Крещение Господне", - пояснил отец Владимир, отметив, что "основной состав наших приходов - это русские люди".

По его словам, православные Таджикистана проживают преимущественно в Душанбе, а также в других крупных городах страны. "В основном православные верующие наших приходов - это пожилые люди. Они нуждаются в окормлении, чтобы их посещал священник, чтобы им оказывалась определенная социальная помощь, и епархия в последние годы активно ведет социальную работу. Ежемесячно раздаются продуктовые наборы нашим прихожанам, мы покупаем лекарства, еженедельно по воскресным дням проводятся обеды в Свято-Никольском кафедральном соборе, в храме в Ходженте", - рассказал отец Владимир.

В Таджикистане действует пять храмов - непосредственно относящиеся к Душанбинской и Таджикистанской епархии, и еще два - военные, один в расположении 201-й РВБ и другой на военной базе воздушно-космических сил РФ в Нуреке.