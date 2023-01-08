В Хакасии "Пушкинскими картами" можно будет расплачиваться на туристических объектах

Первым таким мероприятием станет интерактивный спектакль "Чудеса на Енисее"

ТАСС, 8 января. Владельцы "Пушкинских карт" в Хакасии смогут рассчитываться ими за отдых на туристических объектах республики. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила гендиректор туроператора "Стихия воды" Елена Гопина.

"Для динамичного развития региона совместно мы разрабатываем новые программы и используем все возможные для этого ресурсы. Целевая аудитория "Пушкинской карты" - это люди переходного периода, для которых нужно создавать интересные, необычные программы, что мы собственно и сделали. Теперь возможности молодежи расширятся, тем более что на семейных бюджетах это не отразится, ведь баланс карты пополняется за счет федерального финансирования и составляет 5 тыс. рублей в год каждому владельцу", - сообщила Гопина, добавив, что эти средства молодежь может потратить и на туристических объектах.

По словам Гопиной, сейчас туроператор разрабатывает совместно с республиканскими министерствами список туристических мероприятий, доступные для посещения по "Пушкинской карте". Первым таким мероприятием станет интерактивный спектакль "Чудеса на Енисее", проходящий на смотровой площадке на набережной Енисея в центре водного туризма в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Билеты на спектакль можно приобрести онлайн.

В школах Хакасии в текущем году будут устанавливаться интерактивные терминалы с обновляемыми событиями "Пушкинской карты" для удобства учащихся и скорейшего информирования о предстоящих событиях.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.