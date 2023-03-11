11 марта, 16:24
Военная операция на Украине

В Волновахе полностью восстановили поврежденные боями многоквартирные дома

© Галина Зверева/ ТАСС

По словам главы администрации Волновахского района Константина Зинченко, строительство ключевых объектов инфраструктуры практически завершено

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Жилой многоквартирный фонд города Волновахи в Донецкой Народной Республике восстановлен на 100%, строительство ключевых объектов инфраструктуры практически завершено. Об этом в субботу по случаю годовщины освобождения города сообщил ТАСС глава районной администрации Константин Зинченко.

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"Ключевые объекты, которые подлежали восстановлению, почти готовы. Четыре садика, четыре школы, административные здания почти готовы. Если говорить о многоквартирном жилом фонде, который был разрушен, то это все 100%", - сказал глава.

По данным администрации, в ходе боев за город сильные повреждения получили 85% всей его инфраструктуры - жилой фонд, школы, больницы, детские сады. До начала боевых действий численность населения превышала 21 тыс. человек. Спасая свои семьи, его покинули тысячи, часть людей погибла. Те, кто оставался в городе, рассказали, что пережили настоящий кошмар.

Волноваха в период боев

Как отметили жители города, выжить многим из них помог счастливый случай, сплоченность горожан и неравнодушные люди. По словам водителя скорой помощи Виталия Харченко, он с первого и до последнего дня боев за Волноваху провел за рулем служебного автомобиля, спасая местных жителей.

"Было так: открываешь людям дверь и говоришь: "Быстро запрыгивайте в машину, прижимайтесь к полу, голову не поднимать. В любой момент могут быть осколки, обстрел, выстрелы из автоматов, пулеметов. Когда доедем, я вам скажу", - отметил он.

По словам Виталия, прятались в основном в подвалах местного управления МЧС и районной больницы - самые на тот момент безопасные места в городе. Медики и спасатели собирали продукты и развозили по тем адресам, где оставались люди.

В одну из таких поездок по его скорой выстрелил украинский танк. "Он целился в нашу машину, стрельнул чуть на опережение. Если бы я не остановился на перекрестке, этот снаряд был бы нашим", - рассказал Харченко. Еще один украинский танк, добавил он, расстрелял тогда местную районную больницу и пятиэтажку, в которой на глазах одного из врачей погибла жена.

Волновахский район расположен к юго-западу от Донецка. Его административный центр освобожден 11 марта 2022 года, на сегодняшний день освобождена и большая часть района. Волноваха - ключевой железнодорожный и автотранспортный узел по пути в Мариуполь. В ходе боев в городе повреждено 85% зданий, была полностью разрушена система энергоснабжения. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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