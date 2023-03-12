Харьковское метро вновь приостановило работу

Причина остановки движения неизвестна

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Харьковское метро, возобновившее движение в воскресенье утром, спустя несколько часов вновь приостановило работу. Об этом сообщило КП "Харьковский метрополитен".

"Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в Telegram-канале предприятия. Причина остановки движения не названа.

Утром харьковчане были предупреждены об увеличении интервалов движения на всех трех линиях метро по техническим причинам.

С 9 марта метро в городе не работало из-за проблем с энергоснабжением. В этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах, а энергохолдинг "ДТЭК" - о серьезных повреждениях трех ТЭС. В Харькове были повреждены две подстанции, использующиеся для передачи электроэнергии. Было нарушено энергоснабжение города, не работало метро и электротранспорт.