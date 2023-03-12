Во Франции из-за забастовки против пенсионной реформы 13 марта отменят около 50% поездов

По данным BFM, 15 марта "не исключена отмена части авиарейсов"

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Каждый второй региональный поезд во Франции будет отменен в понедельник из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM.

По данным телеканала, 13 марта "будут ходить каждый второй региональный поезд и три скоростных поезда из пяти".

К 15 марта, когда в стране пройдет очередная межпрофессиональная забастовка, число аннулированных поездов может вырасти. Также, по данным BFM, в этот день "не исключена отмена части авиарейсов".

Как отмечает BFM, в Париже из-за продолжающейся забастовки мусорщиков "неубранными остаются около 5,4 тыс. тонн отходов". Также забастовки проходят на трех предприятиях по переработке отходов, находящихся в пригородах французской столицы.

Сенат (верхняя палата парламента) ранее одобрил предлагаемый правительством проект пенсионной реформы. После одобрения текста Сенатом совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов должна будет согласовать финальную версию проекта реформы.

Заседание комиссии состоится 15 марта. Если после него парламентарии придут к соглашению относительно окончательного текста, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден парламентом.

Пенсионная реформа

Во французских городах 11 марта прошел седьмой с конца января день всеобщего протеста против пенсионной реформы, которая предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. По данным МВД Франции, в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. Во вторник на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране - почти 1,3 млн человек.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект реформы в середине января. Помимо повышения пенсионного возраста он предполагает увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тыс. евро и отмену ряда специальных пенсионных режимов.