Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с 10-летием избрания

Предстоятель РПЦ указал на важность диалога духовных лидеров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Папе Римскому Франциску, в котором поздравил его с 10-летием избрания предстоятелем Римско-католической церкви и отметил важность диалога между религиозными лидерами. Об этом сообщается в понедельник на сайте Русской православной церкви.

"В переживаемые нами трудные времена диалог между религиозными лидерами может принести благие плоды и способствовать объединению усилий людей доброй воли для "исцеления ран" (Иер. 30:17) творения Божия", - говорится в поздравительном адресе патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в нынешних сложных обстоятельствах Папа Франциск вносит значительный вклад в проповедь Евангелия и уделяет внимание развитию межконфессионального взаимодействия.

"Патриарх Кирилл пожелал Папе Франциску крепкого здоровья, душевного мира и неоскудевающей помощи от Христа Спасителя в трудах", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.