13 марта, 08:25

На Кубани сообщили, что пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны региона нет

По информации краевого УГИБДД, движение по дороге и мосту осуществляется в штатном режиме

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Пробка со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту, которая в воскресенье составляла около 3 км, сейчас отсутствует, движение осуществляется в штатном режиме, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

"Заторовой ситуации нет, движение осуществляется в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Накануне оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что из-за технических неисправностей на одном из пунктов досмотра снизились темпы проверок въезжающего на мост транспорта, что привело к образованию пробки на подъезде к Крымскому мосту. Она составляла около 3 км, водители ожидали выезда на мост в течение нескольких часов. Велись работы по устранению выявленных неполадок оборудования. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрым
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