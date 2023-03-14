Экс-премьер Британии Мэй выпустит книгу "Злоупотребление властью"

В ней автор, в частности, проанализирует реакцию британских властей на убийство частного детектива Дэниэла Моргана в 1987 году, давку на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году и многочисленные парламентские скандалы

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2016-2019) Тереза Мэй выпустит 14 сентября книгу "Злоупотребление властью" (Abuse of Power), в которой поделится своими соображениями о необходимости политических реформ в королевстве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении издательства Headline.

"Тереза Мэй столкнулась с серией вопросов, в которых злоупотребление властью привело к разрушительным последствиям для отдельных лиц и значительно подорвало репутацию общественных институтов и политиков и веру в них", - сказано в заявлении. В качестве примера подобных событий издательский дом привел пожар в многоквартирном доме Grenfell Tower в 2017 году, который унес жизни 71 человека. Помимо этого, Мэй проанализирует в книге реакцию британских властей на убийство частного детектива Дэниэла Моргана в 1987 году, давку на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году и многочисленные парламентские скандалы.

В Headline книгу экс-премьера назвали "жгучим разоблачением несправедливости и страстным призывом использовать власть для общего блага". "Опираясь на примеры из внутриполитической жизни и международных отношений, которые она взяла из личного опыта самого высокого уровня, в том числе на [решение о наделении полиции большими полномочиями] при задержании и обыске [подозреваемых] и на [расследование] отравлений в Солсбери, бывший премьер-министр выступает за радикальное переосмысление того, как мы подходим к политике и общественной жизни", - заявили в издательстве.

"Когда я впервые встала на ступени [резиденции] на Даунинг-стрит, 10 в качестве премьер-министра, я обозначила свое стремление бороться с ярой несправедливостью и править не ради сильных мира сего, а ради людей. Во время своего нахождения в правительстве я раз за разом видела, как общественные институты злоупотребляют своей властью для защиты самих себя перед лицом [возникающих] вызовов вместо того, чтобы искать правду. Это были те самые институты, работа которых состояла в защите общества, но они хотели защитить себя", - отметила в свою очередь сама Мэй.

Экс-глава британского правительства добавила, что демократия в королевстве "зависит от людей, которые доверяют своим общественным институтам и политикам". "Я рада работать с Headline, поскольку свидетельства, которые я привожу в этой книге, показывают, как это доверие со временем было подорвано и почему нам необходимо действовать", - сказала она.

После отставки

После ухода с поста премьера в 2019 году Мэй осталась в политике и была переизбрана в Палату общин британского парламента. Ее опыт работы во главе британского правительства оказался востребован среди агентств, занимающихся организацией публичных выступлений мировых звезд, которые регулярно высылают ей приглашения выступить с лекцией.

Мэй является вторым по заработанным доходам депутатом Палаты общин: с 2019 года без учета зарплаты парламентария она заработала свыше £2,5 млн ($3 млн). По этому показателю она уступает только своему преемнику на посту премьер-министра Борису Джонсону, доход которого, согласно опубликованной декларации, за этот период составил £4,8 млн ($5,8 млн).