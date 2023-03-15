15 марта, 05:07

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Трасса была закрыта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс

ТАСС, 15 марта. Проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов автотранспорта, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания.

"По состоянию на 07 часов 00 минут 15 марта 2023 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение по Военно-Грузинской дороге ранее закрывали для всех видов транспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 01:30 мск 14 марта. 

Теги:
ГрузияРоссияСеверный КавказСеверная Осетия
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