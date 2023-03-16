В трех районах Магаданской области объявили лавинную опасность

Режим будет действовать 16-17 марта

ТАСС, 16 марта. Спасатели объявили лавинную опасность на территории трех районов Магаданской области, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра региона.

"16 марта с 20:00 местного времени до 20:00 17 марта в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского муниципального образования и в Хасынском муниципальном образовании лавиноопасно", - рассказали в центре.

Сейчас в перечисленных районах наблюдаются снег и ветер. Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в Магадане, Ольском и Хасынском районах на 17 марта, так как синоптики прогнозируют там метель и штормовой ветер.