Движение в районе пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону восстановили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону восстановлено после ликвидации пожара в погрануправлении.
Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.
"Движение транспорта по проспекту Сиверса полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
В экстренных службах ТАСС ранее сообщили, что в результате пожара погиб один человек, двое пострадали.
Власти пока подтвердили госпитализацию одного человека.