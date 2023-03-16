Движение в районе пожара в погрануправлении в Ростове-на-Дону восстановили

Речь идет о проспекте Сиверса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону восстановлено после ликвидации пожара в погрануправлении.

Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области.

"Движение транспорта по проспекту Сиверса полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В экстренных службах ТАСС ранее сообщили, что в результате пожара погиб один человек, двое пострадали.

Власти пока подтвердили госпитализацию одного человека.